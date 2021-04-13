Сегодня Рада проведет три заседания, два – внеочередные: что рассмотрят
Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада проведет три заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С 10:00 до 15:00 пройдет пленарное заседание, на котором продолжат рассматривать поправки к законопроекту №2194 о дерегуляции в сфере земельных отношений. Из более чем 3000 поданных поправок осталось рассмотреть около 1000, это может затянуться до мая, рассказал вчера на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков.
В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, созванное по инициативе депутатской группы За будущее. На нем планируется рассмотреть:
– постановление о неотложных мерах по профилактике и лечению диабета у детей;
– постановление о возвращении льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт;
– обращение к Кабмину о введении моратория на повышение тарифа на электроэнергию на один год;
– законопроект о коммунальных услугах и защите прав потребителей;
– обращение к Кабмину о снижении цены на электроэнергию и тарифов на газ.
В 17:30 начнется еще одно внеочередное заседание, инициированное фракцией Слуга народа. На нем планируется рассмотреть:
– законопроект о возможности выбора выпускниками школ формы оценивания результатов обучения: годовая оценка, итоговая аттестация или ВНО;
– законопроект о военном похоронном ритуале;
– законопроект о возвращении страхования временной неработоспособности из-за заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
– три законопроекта о реструктуризации валютных потребительских кредитов (второе чтение);
– законопроект об административной ответственности за нарушение самоизоляции;
– законопроект о реализации программы "Доступная ипотека" и введении финансово-кредитных механизмов для обеспечения украинцев жилищем;
– законопроект о сохранении санаторных школ-интернатов;
– законопроект об усовершенствовании оборонного планирования;
– законопроект о возможности для местного самоуправления основывать лицеи и обеспечении доступности общего среднего образования для всех детей независимо от места проживания.
- 30 марта 2021 года Рада провела два внеочередных заседания.
Комментарии