Сегодня Рада проведет три заседания, два – внеочередные: что рассмотрят

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада проведет три заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.

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С 10:00 до 15:00 пройдет пленарное заседание, на котором продолжат рассматривать поправки к законопроекту №2194 о дерегуляции в сфере земельных отношений. Из более чем 3000 поданных поправок осталось рассмотреть около 1000, это может затянуться до мая, рассказал вчера на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, созванное по инициативе депутатской группы За будущее. На нем планируется рассмотреть:

– постановление о неотложных мерах по профилактике и лечению диабета у детей;

– постановление о возвращении льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт;

– обращение к Кабмину о введении моратория на повышение тарифа на электроэнергию на один год;

– законопроект о коммунальных услугах и защите прав потребителей;

– обращение к Кабмину о снижении цены на электроэнергию и тарифов на газ.

В 17:30 начнется еще одно внеочередное заседание, инициированное фракцией Слуга народа. На нем планируется рассмотреть:

– законопроект о возможности выбора выпускниками школ формы оценивания результатов обучения: годовая оценка, итоговая аттестация или ВНО;

– законопроект о военном похоронном ритуале;

– законопроект о возвращении страхования временной неработоспособности из-за заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

– три законопроекта о реструктуризации валютных потребительских кредитов (второе чтение);

– законопроект об административной ответственности за нарушение самоизоляции;

– законопроект о реализации программы "Доступная ипотека" и введении финансово-кредитных механизмов для обеспечения украинцев жилищем;

– законопроект о сохранении санаторных школ-интернатов;

– законопроект об усовершенствовании оборонного планирования;

– законопроект о возможности для местного самоуправления основывать лицеи и обеспечении доступности общего среднего образования для всех детей независимо от места проживания.

30 марта 2021 года Рада провела два внеочередных заседания.

Денис Юдин

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