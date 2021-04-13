UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня Рада проведет три заседания, два – внеочередные: что рассмотрят

13.04.2021, 09:22
Сегодня Рада проведет три заседания, два – внеочередные: что рассмотрят - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада проведет три заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 10:00 до 15:00 пройдет пленарное заседание, на котором продолжат рассматривать поправки к законопроекту №2194 о дерегуляции в сфере земельных отношений. Из более чем 3000 поданных поправок осталось рассмотреть около 1000, это может затянуться до мая, рассказал вчера на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, созванное по инициативе депутатской группы За будущее. На нем планируется рассмотреть:

– постановление о неотложных мерах по профилактике и лечению диабета у детей;

– постановление о возвращении льготного тарифа на электроэнергию за первые 100 кВт;

– обращение к Кабмину о введении моратория на повышение тарифа на электроэнергию на один год;

– законопроект о коммунальных услугах и защите прав потребителей;

– обращение к Кабмину о снижении цены на электроэнергию и тарифов на газ.

В 17:30 начнется еще одно внеочередное заседание, инициированное фракцией Слуга народа. На нем планируется рассмотреть:

– законопроект о возможности выбора выпускниками школ формы оценивания результатов обучения: годовая оценка, итоговая аттестация или ВНО;

– законопроект о военном похоронном ритуале;

– законопроект о возвращении страхования временной неработоспособности из-за заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

– три законопроекта о реструктуризации валютных потребительских кредитов (второе чтение);

– законопроект об административной ответственности за нарушение самоизоляции;

– законопроект о реализации программы "Доступная ипотека" и введении финансово-кредитных механизмов для обеспечения украинцев жилищем;

– законопроект о сохранении санаторных школ-интернатов;

– законопроект об усовершенствовании оборонного планирования;

– законопроект о возможности для местного самоуправления основывать лицеи и обеспечении доступности общего среднего образования для всех детей независимо от места проживания.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада тарифы повестка внеочередное заседание валютные кредиты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 