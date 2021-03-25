Рада проведет 30 марта два внеочередных заседания. Нардеп из Слуги народа озвучил повестку

Два внеочередных заседания Верховной Рады запланированы на вторник, 30 марта. Об этом сообщил в Telegram нардеп из Слуги народа, член регламентного комитета парламента Павел Фролов.

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На заседании, инициированном более 150 нардепов, планируется рассмотреть три вопроса:

– проект постановления об осуждении событий во время протеста под офисом президента 20 марта 2021 года, вместе с отчетами руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР.

– снятие депутатских полномочий с Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА);

– назначение выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года и Шегиневского сельского головы.

На заседании, инициированном президентом Владимиром Зеленским, рассмотрят законопроекты:

– о возобновлении большой приватизации и о перечне объектов, не подлежащих приватизации;

– о легализации (амнистии) капиталов;

– о новом порядке получения научных степеней;

– об усовершенствовании получения пакета малыша;

– об усилении ответственности за нарушение самоизоляции;

– об усилении ответственности за нарушение противопожарной безопасности.

В случае согласия всех фракций, может быть рассмотрен законопроект о помощи ФОПам и работающим при усилении карантина от государства и местной власти.

20 марта 2021 года под стенами ОП прошел очередной митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали освободить его. В ходе акции стены ОП были разрисованы граффити, в дверях разбили стекла и сожгли табличку. В полиции назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.

21 марта партия Слуга народа инициировала внеочередное заседание Рады, чтобы дать оценку произошедшему под ОП.

Денис Юдин

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