Рада проведет 30 марта два внеочередных заседания. Нардеп из Слуги народа озвучил повестку
Два внеочередных заседания Верховной Рады запланированы на вторник, 30 марта. Об этом сообщил в Telegram нардеп из Слуги народа, член регламентного комитета парламента Павел Фролов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На заседании, инициированном более 150 нардепов, планируется рассмотреть три вопроса:
– проект постановления об осуждении событий во время протеста под офисом президента 20 марта 2021 года, вместе с отчетами руководителей СБУ, Нацполиции и ГБР.
– снятие депутатских полномочий с Игоря Колыхаева (избран мэром Херсона) и Александра Скичко (назначен главой Черкасской ОГА);
– назначение выборов мэра Харькова 31 октября 2021 года и Шегиневского сельского головы.
На заседании, инициированном президентом Владимиром Зеленским, рассмотрят законопроекты:
– о возобновлении большой приватизации и о перечне объектов, не подлежащих приватизации;
– о легализации (амнистии) капиталов;
– о новом порядке получения научных степеней;
– об усовершенствовании получения пакета малыша;
– об усилении ответственности за нарушение самоизоляции;
– об усилении ответственности за нарушение противопожарной безопасности.
В случае согласия всех фракций, может быть рассмотрен законопроект о помощи ФОПам и работающим при усилении карантина от государства и местной власти.
- 20 марта 2021 года под стенами ОП прошел очередной митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко: протестующие требовали освободить его. В ходе акции стены ОП были разрисованы граффити, в дверях разбили стекла и сожгли табличку. В полиции назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
- 21 марта партия Слуга народа инициировала внеочередное заседание Рады, чтобы дать оценку произошедшему под ОП.
Комментарии