Протест под ОП. Слуга народа инициирует внеочередное заседание Рады при участии силовиков

Депутаты Слуги народа инициируют проведение внеочередного заседания Рады для принятия постановления в связи с прошедшими под Офисом президента протестами за свободу осужденного активиста Сергею Стерненко. На заседании также должны присутствовать правоохранители и розданы задачи "конкретным министрам". Об этом заявляют в пресс-службе партии.

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"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятием постановления по оценкам этого происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", – говорится в заявлении.

Владислав Сердюк

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