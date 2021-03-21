Протест под ОП. Слуга народа инициирует внеочередное заседание Рады при участии силовиков
Депутаты Слуги народа инициируют проведение внеочередного заседания Рады для принятия постановления в связи с прошедшими под Офисом президента протестами за свободу осужденного активиста Сергею Стерненко. На заседании также должны присутствовать правоохранители и розданы задачи "конкретным министрам". Об этом заявляют в пресс-службе партии.
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"Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятием постановления по оценкам этого происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", – говорится в заявлении.
В СН потребовали от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку вчерашним событиям под ОП, а также привлечь к ответственности хулиганов. Также там просят изучить видео, фиксирующие произошедшее, чтобы установить, не было ли это "насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур".
- 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- Вчера под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
- В Офисе президента оценили ущерб в 2 млн грн, уточнив, что эта сумма может вырасти, если "краска въестся в гранит".
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