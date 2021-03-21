Протест из-за Стерненко. В Офисе президента оценили ущерб в 2 млн грн – видео
21.03.2021, 12:13
Краска на стене и разбитая дверь (источник - Facebook Oleg Kirikov)
Повреждения здания Офиса президента в результате вчерашнего протеста за свободу осужденного активиста Сергею Стерненко предварительно оцениваются в 2 млн гривень. Об этом заявили в пресс-службе ОП.
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В ОП заявляют, что все этажи здания были заполнены дымом: "Если не начать смывать краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда сумма ущерба будет совсем другая".
Также на Банковой напомнили, что первые два этажа были построены в конце XIX столетия, другие достроены в начале XX столетия.
- 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.
- Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
- Вчера под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
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