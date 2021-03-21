Митинг под ОП. Возле Печерского отделения полиции произошли стычки с протестующими – видео

Полиция задержала одного из участников митинга под Офисом президента за свободу осужденного активиста Сергея Стерненко. Возле Печерского отделения полиции, где его содержат, произошли стычки между правоохранителями и митингующими. Об этом сообщает Hromadske.

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В пресс-службе Нацполиции сообщают, что во время митинга они задержали "одного из наиболее агрессивных участников": "Это – уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием)". Правоохранители открыли дело по статье о хулиганстве, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Hromadske сообщает, что задержанного зовут Владислава Стафийчук. Митингующие планировали помешать полиции вывезти его в изолятор временного содержания под Киевом, поскольку, по их словам, Стафийчук был "мирным участником акции" возле ОП. "В итоге возле участка произошли столкновения, после чего к полиции прибыло подкрепление, правоохранители применили слезоточивый газ", – говорится в сообщении. Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021 23 февраля суд приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата райсовета Одесской области Щербича. По Украине прошла волна протестов, в Киеве были стычки с полицией.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Вчера под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.

Владислав Сердюк

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