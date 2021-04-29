Сегодня Рада проведет три заседания, в повестке – тарифы, пенсии и назначение министра

Сегодня, 29 апреля, Верховная Рада проведет три заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очередное пленарное заседание Рады начнется в 10:00. После рассмотрения более 3000 поправок к законопроекту №2194 о передаче госземель громадам и принятия его во втором чтении, работа парламента разблокирована, и нардепы смогут перейти к законопроектам о социальной защите пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, о накопительных пенсиях, о продаже земельных участков через электронные аукционы и другим.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят обращение к Кабмину по поводу снижения цены на электроэнергию для бытовых потребителей, живущих в 30-километровой зоне от АЭС.

После него пройдет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрят назначение министром энергетики вице-президента Энергоатома Германа Галущенко.

27 апреля Рада приняла закон о заочном осуждении, он упростит наказание для тех, кто скрывается от правосудия.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.