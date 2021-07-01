Сегодня Рада проведет внеочередное заседание по требованию Зеленского: что рассмотрят

Сегодня, 1 июля 2021 года, Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроекты о коренных народах и об олигархах. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Заседание, инициированное президентом Владимиром Зеленским, начнется в 16:00.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №5551, о направлении денег, выделенных на программу "Большое строительство", на реставрацию памятников культуры;

– №5655, о реформировании сферы градостроительной деятельности;

– №5656, об административных сборах за госрегистрацию в сфере градостроительной деятельности;

– №5506, о коренных народах Украины;

– №5501, об администрировании налогов и сборов во временно оккупированном Крыму;

– №5502, об отмене закона о свободной экономической зоне в Крыму;

– №5503, об изменениях в налоговом кодексе в связи с отменой закона о свободной экономической зоне в Крыму;

– №5599, о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов;

– №5600, об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (предполагает повышение налогов и сборов фактически во всех сферах экономики).

2 июня 2021 года, после более чем месячных обещаний, президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

Вчера, 30 июня, профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об олигархах

Денис Юдин

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