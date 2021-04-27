Сегодня Рада проводит три заседания: что хотят рассмотреть оппозиция и Слуга народа

Сегодня, 27 апреля, Верховная Рада проведет три заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.

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С 10:00 до 15:00 пройдет очередное заседание, на котором продолжат рассматривать поправки к законопроекту №2194 о дерегуляции в сфере земельных отношений.

В 16:00 начнется внеочередное заседание, созванное по инициативе Европейской солидарности и других оппозиционных фракций. На него вынесен проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездеятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19 и обеспечение исполнения решений Рады, принятых в этой сфере.

После заседания, инициированного оппозицией, начнется второе внеочередное заседание, созванное нардепами из Слуги народа. В его повестке законопроекты:

– №5304, об увеличении расходов бюджета на работу судов;

– №5065, об активизации деятельности научных парков;

– №5065, о финансовых услугах и финансовых компаниях;

– №5104, о регулировании страхования сельскохозяйственной продукции с господдержкой;

– №3718, об основах молодежной политики – второе чтение;

– №2063, об обеспечении задержанным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным прав на получение правовой помощи – повторное рассмотрение с предложениями президента;

– №3985, об обеспечении поэтапного введения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы – второе чтение;

– №2164, об усовершенствовании специального досудебного расследования – второе чтение;

– №3935, о прохождении службы в Службе судебной охраны – второе чтение;

– №5246, о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;

– №5175, об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке;

– №4212, о рекламе электронных сигарет;

– №5202, об организациях водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель.

15 апреля Верховная Рада в первом чтении одобрила возврат уголовной ответственности за ложь в декларациях.

Денис Юдин

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