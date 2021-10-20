Сегодня Рада возьмется за бюджет на 2022 год: повестка заседания

Сегодня Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2022 год и другие законопроекты. Повестка опубликована на сайте парламента.

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Парламент начнет заседание с рассмотрения в первом чтении законопроекта №6062 об изменениях в бюджетном кодексе, затем Раде будет предложен законопроект №6000 о госбюджете на 2022 год.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №5230, об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности;

– №2234, о системе ценообразования в строительстве автомобильных дорог;

– №4258, о мультимодальных перевозках;

– №3821, об изменениях в законе о почтовой связи;

– 2443, о внеочередном обеспечении жильем тех, кто взят на учет до 1 января 1993 года и проживает в жилье временного назначения, и другие.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

– №5864, о праздничном дне – Дне украинской государственности;

– №5630, об упрощенном получении гражданства теми, кто участвовал в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и другие.

Вчера, 19 октября 2021 года, Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции, и приняла три законопроекта под требования МВФ об усилении независимости НБУ.

Денис Юдин

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