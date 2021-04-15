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Сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание: что в повестке

15.04.2021, 07:46
Сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание: что в повестке - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 15 апреля, Верховная Рада проведет два заседания. Повестка опубликована на сайте парламента.

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С 10:00 до 15:00 пройдет пленарное заседание, на котором продолжат рассматривать поправки к законопроекту №2194 о дерегуляции в сфере земельных отношений. Из более чем 3000 поданных поправок рассмотрены примерно две трети. Процесс может затянуться до мая, рассказал 13 апреля на брифинге спикер Рады Дмитрий Разумков.

В 16:00 начнется внеочередное заседание Рады, созванное по инициативе фракции Слуга народа. В повестке дня – 15 законопроектов, среди них:

– законопроект о возвращении уголовной ответственности в виде тюремного заключения за ложь в декларациях топ-чиновников в наиболее серьезных случаях;

– законопроект о конституционной процедуре, регулирующий работу КСУ;

– законопроект об индустриальных парках;

– законопроект о финансировании Министерства аграрной политики;

– законопроект об усовершенствовании противодействия рейдерству;

– законопроект о развитии института старост;

– законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по присмотру за ребенком и другие.

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Денис Юдин
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