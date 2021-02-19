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Секретарь СНБО о "закрытии" телеканала Прямой: Порошенко зря потратил деньги

19.02.2021, 22:45
Секретарь СНБО о
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседаниях совета не рассматривался вопрос о закрытии телеканала Прямой. Об этом Данилов сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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"Мне очень странно это слышать. А на основании чего? И зачем? И почему так беспокоится Петр Алексеевич (Порошенко, – ред.) вместе с членом Партии регионов Макеенко? Что случилось? Никакие основания, чтобы что-то происходило, в аппарате СНБО не рассматривались. Я не знаю, кто отправлял ему сообщения... Если там кто-то Порошенко шантажировал, может он зря потратил свои деньги, я не знаю", – сказал Данилов в ответ на вопрос, планировал ли СНБО санкции против Прямого.

  • Вчера Порошенко заявил, что стал конечным бенефициарным собственником телеканала Прямой. В эфире канала он сказал, что – как ему сообщили – против экс-владельца Прямого Владимира Макеенко будут введены санкции, а канал – закрыт. По его словам, Макеенко просил помочь и защитить канал.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в ответ на заявление Порошенко сказала, что "свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы и ненадежные факты" не распространяли подконтрольные Порошенко телеканалы.
Вадим Ребрина
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Петр Порошенко снбо Алексей Данилов канал Прямой
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