Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 июля

1. БАЙДЕН: ОСТАНОВИТЬ УКЛАДКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 БЫЛО НЕВОЗМОЖНО. Байден отметил, что несмотря на запуск трубопровода, Россия понесет ответственность, если будет использовать его как оружие против Украины и других стран (подробнее).

2. УКРАИНА ДОРАЗМЕЩАЕТ ЕВРОБОНДЫ НА $500 МЛН. По информации собеседников, организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs (подробнее).

3. НБУ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ И СТОИМОСТЬ РЕФИНАНСА В ОТВЕТ НА ИНФЛЯЦИЮ ВЫШЕ 10%. Детали. Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции, которая в этом году превысит 10% (подробнее).

4. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ МОРЯКАМ. СБУ ЗАЯВИЛА О РАЗОБЛАЧЕНИИ СХЕМЫ С ГОСРЕЕСТРОМ НА $150 МЛН. СБУ сообщает о разоблачении схемы оформления разрешительных документов моряков. Подозреваемые контролировали госреестр документов моряков и ежегодно получали около $150 млн (подробнее).

5. ВАГНЕРГЕЙТ. СУД ОБЯЗАЛ ГБР ОТКРЫТЬ ДЕЛО О ГОСИЗМЕНЕ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО. Шевченковский суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского, из-за якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера (подробнее).

6. КАБМИН ВЫДЕЛИЛ 100 МЛН ГРН НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ. Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета 106 млн грн на восстановление семи самолетов и 12 вертолетов. Они находятся в ведомстве Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (подробнее).

7. РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕДЛИЛСЯ В ИЮНЕ – ГОССТАТ. Промышленное производство в июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с июнем прошлого года (подробнее).

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Вадим Ребрина

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