Вагнергейт. Суд обязал ГБР открыть дело о госизмене против Зеленского

Шевченковский суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского из-за якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщила в Facebook партия Демократична сокира, один из инициаторов иска против Зеленского.

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В партии пишут, что ее сооснователь Игорь Гудименко вместе с экс-нардепами Андреем Тетеруком и Игорем Лапиным подали заявление о возможной госизмене Зеленского по вагнергейту около двух недель назад.

Однако из ГБР прислали "какую-то отписку" и не открыли дело, говорится в сообщении. Истцы обжаловали действия правоохранителей – и сегодня Шевченковский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского по статье о госизмене. Решение обжалованию не подлежит.

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Тетерук отметил, что суд обязал зарегистрировать заявление о госизмене и внести его в Единый реестр досудебных расследований. Он также опубликовал постановление суда в Facebook. В аппарате суда и ГБР на звонки LIGA.net не ответили.

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Марк Сировой

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