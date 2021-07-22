UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вагнергейт. Суд обязал ГБР открыть дело о госизмене против Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2021, 15:17
Вагнергейт. Суд обязал ГБР открыть дело о госизмене против Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/EPA)

Шевченковский суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского из-за якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщила в Facebook партия Демократична сокира, один из инициаторов иска против Зеленского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В партии пишут, что ее сооснователь Игорь Гудименко вместе с экс-нардепами Андреем Тетеруком и Игорем Лапиным подали заявление о возможной госизмене Зеленского по вагнергейту около двух недель назад.

Однако из ГБР прислали "какую-то отписку" и не открыли дело, говорится в сообщении. Истцы обжаловали действия правоохранителей – и сегодня Шевченковский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского по статье о госизмене. Решение обжалованию не подлежит.

Читайте также: У Зеленского озвучили новую версию по вагнеровцам: Спецоперацию могли придумать в России

Тетерук отметил, что суд обязал зарегистрировать заявление о госизмене и внести его в Единый реестр досудебных расследований. Он также опубликовал постановление суда в Facebook. В аппарате суда и ГБР на звонки LIGA.net не ответили.

Смотрите также: Протест на Банковой. Зеленскому зачитали "подозрение" в госизмене из-за вагнеровцев: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский суд чвк вагнера госизмена спецоперация гбр андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 