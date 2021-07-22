Вагнергейт. Суд обязал ГБР открыть дело о госизмене против Зеленского
Шевченковский суд Киева обязал Госбюро расследований открыть дело о возможной госизмене президента Владимира Зеленского из-за якобы срыва спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом сообщила в Facebook партия Демократична сокира, один из инициаторов иска против Зеленского.
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В партии пишут, что ее сооснователь Игорь Гудименко вместе с экс-нардепами Андреем Тетеруком и Игорем Лапиным подали заявление о возможной госизмене Зеленского по вагнергейту около двух недель назад.
Однако из ГБР прислали "какую-то отписку" и не открыли дело, говорится в сообщении. Истцы обжаловали действия правоохранителей – и сегодня Шевченковский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского по статье о госизмене. Решение обжалованию не подлежит.
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Тетерук отметил, что суд обязал зарегистрировать заявление о госизмене и внести его в Единый реестр досудебных расследований. Он также опубликовал постановление суда в Facebook. В аппарате суда и ГБР на звонки LIGA.net не ответили.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал это "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака для раскола общества".
- 24 июня 2021-го Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси, где местные силовики перехватили вагнеровцев.
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