Протест на Банковой. Зеленскому зачитали "подозрение" в госизмене из-за вагнеровцев: видео
Сегодня, 28 июня, в Киеве возле Офиса президента состоялась акция протеста в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о деле ЧВК Вагнера, которое он сделал в интервью 1+1.
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Акцию "Государственная измена. Объявление подозрения Зеленскому" организовали Рух опору капітуляції и Демсокира.
"Когда правоохранительные органы недееспособны, а суды находятся под влиянием Портнова, роль гаранта Конституции, прав и закона должно взять на себя гражданское общество", – говорилось в заявлении организаторов.
Участники акции считают, что Зеленский в недавнем интервью признал существование операции по вагнеровцам, а также, что он "сдал" Лукашенко план ее проведения. В Офисе президента уточнили, что Зеленский говорил с Лукашенко о вагнеровцах уже после их задержания в Беларуси. Протестующие называют действия Зеленского государственной изменой.
Во время мероприятия активисты зачитали "подозрение" Зеленскому в госизмене, которое напечатали в нескольких вариантах – одно из них длиной 1,69 м.
После того, как "подозрение" зачитали участники акции могли подойти и подписать его.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал это "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака для раскола общества".
- В январе журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев анонсировал фильм об этом, приезжал в Украину, появились новые данные и свидетели. Он заявил, что расследование опубликуют до встречи Зеленского с Путиным.
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