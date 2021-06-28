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Протест на Банковой. Зеленскому зачитали "подозрение" в госизмене из-за вагнеровцев: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 22:10
Протест на Банковой. Зеленскому зачитали
Акция на Банковой (Скриншот видео Рух опору капітуляції)

Сегодня, 28 июня, в Киеве возле Офиса президента состоялась акция протеста в связи с заявлением президента Владимира Зеленского о деле ЧВК Вагнера, которое он сделал в интервью 1+1.

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Акцию "Государственная измена. Объявление подозрения Зеленскому" организовали Рух опору капітуляції и Демсокира.

"Когда правоохранительные органы недееспособны, а суды находятся под влиянием Портнова, роль гаранта Конституции, прав и закона должно взять на себя гражданское общество", – говорилось в заявлении организаторов.

Участники акции считают, что Зеленский в недавнем интервью признал существование операции по вагнеровцам, а также, что он "сдал" Лукашенко план ее проведения. В Офисе президента уточнили, что Зеленский говорил с Лукашенко о вагнеровцах уже после их задержания в Беларуси. Протестующие называют действия Зеленского государственной изменой.

Во время мероприятия активисты зачитали "подозрение" Зеленскому в госизмене, которое напечатали в нескольких вариантах – одно из них длиной 1,69 м.

После того, как "подозрение" зачитали участники акции могли подойти и подписать его.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский чвк вагнера протест
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