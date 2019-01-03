Семенченко незаконно ездил в Грузию с диппаспортом - Геращенко

Семен Семенченко Фото: LIGA.net

Народный депутат Семен Семенченко незаконно использовал дипломатический паспорт для поездки в Грузию, где во время протестов против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили задержали украинских граждан по подозрению в хранении оружия. Об этом со ссылкой на ответ спикера Рады Андрея Парубия сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Как видно из официальной информации, нардеп не информировал о своей командировке секретариат ВР, парламент также не направлял нардепа в командировку в Грузию", - написала Геращенко.

Реклама

По ее словам, правила использования дипломатического паспорта позволяют брать этот документ только в официальные командировки, а не частные поездки.

"Не стоит полицейским в европейских столицах или других городах тыкать в нос украинским дипломатическим паспортом в своих частных поездках, это незаконно и нечестно", - отметила вице-спикер парламента.

В начале декабря в Грузии задержали граждан Украины, которые, по данным грузинской стороны, намеревались участвовать в протестах против новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, организованных оппозицией.

Семенченко заявил, что часть задержанных являются добровольцами батальона Донбасс. Сам он, по его словам, приехал в качестве наблюдателя.