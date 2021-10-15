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Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу недр – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 23:21
Семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу недр – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео ФБ Офис президента)

Семья экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу недр. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

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По его словам, семья Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов.

"Люди, которые известны в нашей стране, продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время они получали. На сегодняшний день мы можем поблагодарить семью Злочевских: они отказались от двух лицензий на углеводороды, принадлежавших семье Злочевских", – сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО создает портал с информацией о компаниях, которые имеют разрешения на недропользование. Портал должен заработать с 1 ноября в рамках информационно-аналитической системы СОТА.

"Вы сможете видеть все компании: кто, с кем, как аффилированный, сколько они платят налогов, каким образом у них оформлены земельные участки, когда они получили эти разрешения и чем они там занимаются", – рассказал секретарь СНБО.

Читайте также: План обороны, информбезопасность, санкции: что рассматривали на заседании СНБО

Наталия Медведева
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николай злочевский снбо недра Алексей Данилов
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