Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана – отправили на подпись Байдену

Продажа урана приносит России около $1 млрд в год, отметило издание Bloomberg

Сенат США (Фото: EPA)

30 апреля вечером Сенат США проголосовал за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из России и направил документ на подпись американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Издание написало, что закон о запрете импорта российского урана, одобренный единогласно, запретит импорт в США через 90 дней после вступления в силу, позволяя временные исключения до января 2028 года.

Законодательство, пишет издание, срок действия которого истекает в конце 2040 года, позволяет Минэнерго США выдавать освобождение от полного объема импорта российского урана.

Согласно данным Департамента энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, который используется для топлива американского флота из более 90 коммерческих реакторов, что делает ее первым иностранным поставщиком.

Эти продажи приносят России около $1 млрд в год, но замена этих поставок может стать проблемой и рискует повысить цену обогащенного урана примерно на 20%, отметило издание.

Белый дом призвал к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около $2,7 млрд для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале этого года.

Издание подчеркнуло, что Россия может ответить односторонним запретом на экспорт, если США запретят импорт.

Запрет на импорт займет некоторое время, чтобы повлиять на операторов атомных электростанций США. Реакторы обычно заправляются каждые 18-24 месяца, а покупка топлива обсуждается задолго до этого. Это означает, что большинство, но не все коммунальные предприятия уже изготовили достаточно урана, чтобы их реакторы работали по крайней мере в течение следующих нескольких лет, добавило Bloomberg.