Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану – відправили на підпис Байдену

Сенат США (Фото: EPA)

30 квітня ввечері Сенат США проголосував за ухвалення закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав документ на підпис американському президенту Джо Байдену. Про це повідомило видання Bloomberg.

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Видання написало, що закон про заборону імпорту російського урану, схвалений одноголосно, заборонить імпорт до США через 90 днів після набуття чинності, дозволяючи тимчасові винятки до січня 2028 року.

Законодавство, пише видання, термін дії якого закінчується наприкінці 2040 року, дозволяє Міненерго США видавати звільнення від повного обсягу імпорту російського урану.

Згідно з даними Департаменту енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива американського флоту з понад 90 комерційних реакторів, що робить її першим іноземним постачальником.

Ці продажі приносять Росії приблизно $1 млрд на рік, але заміна цих постачань може стати проблемою та ризикує підвищити ціну збагаченого урану приблизно на 20%, зазначило видання.

Білий дім закликав до "довгострокової заборони" на російський імпорт, який необхідний, щоб розблокувати близько $2,7 млрд для підтримки вітчизняної уранової промисловості, наданої Конгресом на початку цього року.

Видання підкреслило, що Росія може відповісти односторонньою забороною на експорт, якщо США заборонять імпорт.

Заборона на імпорт займе деякий час, щоб вплинути на операторів атомних електростанцій США. Реактори зазвичай заправляються кожні 18-24 місяці, а купівля палива обговорюється задовго до цього. Це означає, що більшість, але не всі комунальні підприємства вже виготовили достатньо урану, щоб їхні реактори працювали принаймні протягом наступних кількох років, додало Bloomberg.