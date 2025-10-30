Сенат США проголосовал за отмену глобальных пошлин Трампа

Верхняя палата Конгресса одобрила документ, отменяющий высокие тарифы для американских союзников, однако нижняя вряд ли будет голосовать

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Сенат США проголосовал за резолюцию об отмене глобальных пошлин президента Дональда Трампа, передаёт газета The Hill.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение новой двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие тарифы для союзников Штатов, таких как ЕСяпония и Южная Корея.

Однако, замечает The Hill, Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Ранее, в начале недели, Сенат принял две резолюции об отмене пошлин в отношении Канады и Бразилии.

Тем временем Трамп решил уменьшить пошлины в отношении Китая после того, как провел "действительно замечательную" встречу с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Американский президент сообщил, что Вашингтон снизят тарифы, наложенные на Китай из-за наркотика фентанилс 20 до 10%.

Руководитель США также отметил, что Си Цзиньпин согласился купить "огромные объемы" сои и других сельскохозяйственных продуктов.