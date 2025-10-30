Сенат США проголосував за скасування глобальних мит Трампа

Верхня палата Конгресу схвалила документ, який скасовує високі тарифи для американських союзників, однак нижня навряд чи голосуватиме

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Сенат США проголосував за резолюцію про скасування глобальних мит президента Дональда Трампа, передає газета The Hill.

Чотири сенатори-республіканці проголосували разом з демократами за схвалення нової двопартійної резолюції, яка скасовує високі тарифи для союзників Штатів, як-от ЄС, Японія та Південна Корея.

Однак, зауважує The Hill, Палата представників навряд чи винесе це питання на голосування.

Раніше, на початку тижня, Сенат прийняв дві резолюції про скасування мит щодо Канади та Бразилії.

Тим часом Трамп вирішив зменшити мита щодо Китаю після того, як провів "дійсно чудову" зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Американський президент повідомив, що Вашингтон знизять тарифи, накладені на Китай через наркотик фентаніл, з 20 до 10%.

Керівник США також зазначив, що Сі Цзіньпін погодився купити "величезні обсяги" сої та інших сільськогосподарських продуктів.