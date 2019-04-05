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05.04.2019, 18:51

Сенатор США предложил стратегию поддержки Украины

Сенатор США предложил стратегию поддержки Украины - Фото
Джим Ингоф (фото - flickr.com/gageskidmore)

Среди предложенных мер - присутствие НАТО в Черном море, обеспечение Украины оружием, дополнительные санкции против РФ

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Соединенным Штатам следует разработать долгосрочный план безопасности помощи Украине. Об этом сенатор-республиканец Джим Ингоф, который возглавляет Комитет по вооруженным услуг Сената, написал в статье, опубликованной в Politico, выдержки из которой приводит Голос Америки.

Для оказания помощи Украине Ингоф предложил вводить дополнительные санкции США, которые приведут к финансовым потерям президента РФ Владимира Путина и его сторонников.

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Также сенатор советует поддерживать тесное сотрудничество с другими странами НАТО для усиления присутствия в Черноморском регионе.

Он отмечает необходимость создания долгосрочного плана США по безопасности помощи Украине и считает, что нужно увеличить финансирование уже существующих программ, делая особый упор на предоставлении оборонного летального оружия.

Кроме того Ингоф призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, в частности - помочь с закупкой радаров, патрульных катеров, систем береговой охраны, противокорабельных и других систем. На суше, по мнению сенатора, Украине требуется больше джавелинов и другого противотанкового оружия, а также систем ведения электронной войны и продвинутых контрартиллерийских радаров.

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Все эти меры США должны принимать в сотрудничестве с союзниками, убежден Ингоф. Он призвал союзников США в Европе запретить всем кораблям российских ВМС входить в их порты, а также отменить проект "Северный поток-2".

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Теги: Джим Ингоф, черное море, нато
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