НАТО принял решение о поддержке Грузии и Украины на Черном море

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Члены НАТО согласовали пакет мер по поддержке своих близких партнеров - Грузии и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вна заседании, посвященном 70-летию НАТО, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса на Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивных учениях морских пограничников этих двух стран, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией.

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Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон обосновала необходимость усиления позиций НАТО на Черном море и анонсировала меры, которые планируется предпринять в этом направлении.

Сегодня, 4 апреля, президент Петр Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО.