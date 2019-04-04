Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 23:20

НАТО принял решение о поддержке Грузии и Украины на Черном море

НАТО принял решение о поддержке Грузии и Украины на Черном море - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса на Черном море, более интенсивных учениях и обмене информацией

Реклама
Реклама

Члены НАТО согласовали пакет мер по поддержке своих близких партнеров - Грузии и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вна заседании, посвященном 70-летию НАТО, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса на Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивных учениях морских пограничников этих двух стран, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией.

Реклама

Читайте также: В порт Одессы вошли фрегаты НАТО в сопровождении дельфинов: фото

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон обосновала необходимость усиления позиций НАТО на Черном море и анонсировала меры, которые планируется предпринять в этом направлении.

Сегодня, 4 апреля, президент Петр Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО.

Отправить:
Распечатать:
Теги: черное море, нато, Грузия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 