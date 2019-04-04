Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 14:45

Порошенко подписал план укрепления партнерства Украины и НАТО

Порошенко подписал план укрепления партнерства Украины и НАТО - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины подзравил НАТО с с 70-летним юбилеем

Реклама
Реклама

Президент Украины Петр Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО, о чем сообщил у себя в Facebook.

Глава государства поздравил НАТО с 70-летним юбилеем, отметив, что Североатлантический альянс остается безальтернативным направлением для Украины.

Реклама

"Верю, что лондонский саммит НАТО именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс будет проводить эффективную политику сдерживания России.

Столтенберг жестко осудил аннексию Россией Крыма и призвал Москву вернуться к выполнению договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не хочет изолировать Россию и стремится к улучшению отношений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, нато
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 