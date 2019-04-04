Порошенко подписал план укрепления партнерства Украины и НАТО

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины Петр Порошенко подписал программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО, о чем сообщил у себя в Facebook.

Глава государства поздравил НАТО с 70-летним юбилеем, отметив, что Североатлантический альянс остается безальтернативным направлением для Украины.

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"Верю, что лондонский саммит НАТО именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в это подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", - написал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс будет проводить эффективную политику сдерживания России.

Столтенберг жестко осудил аннексию Россией Крыма и призвал Москву вернуться к выполнению договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не хочет изолировать Россию и стремится к улучшению отношений.