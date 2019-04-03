Столтенберг: Нельзя проявлять наивность в отношениях с Россией

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Североатлантический альянс будет проводить эффективную политику сдерживания России, проявлять наивность в отношениях с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне по случаю 70-летия альянса, передает Deutsche Welle.

"Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны", - заявил Столтенберг.

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В то же время генсек отметил, что НАТО не стоит проявлять наивность в отношениях с Россией.

Столтенберг жестко осудил аннексию Россией Крыма и призвал Москву вернуться к выполнению договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не хочет изолировать Россию и стремится к улучшению отношений.

Ранее сегодня сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.