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01.04.2019, 14:13

Главы МИД НАТО в Вашингтоне обсудят оборону в районе Черного моря

Главы МИД НАТО в Вашингтоне обсудят оборону в районе Черного моря - Фото
Кей Бейли Хатчинсон (фото - EPA)

Встреча состоится 3-4 апреля

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На встрече глав МИД стран-членов НАТО в Вашингтоне, которая состоится 3-4 апреля, будет обсуждаться вопрос усиления обороны в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

На встрече, посвященной 70-летию образования Альянса, пойдет речь об анонсированных госсекретарем США Майком Помпео дополнительных шагах НАТО.

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"Частью наших усилий будет рассмотрение того, как мы можем обеспечить оборону в районе Черного моря. И это вызвано российской агрессией против Украины", - сказала Хатчинсона.

По ее словам, россияне "продолжают попытки дестабилизировать Украину и милитаризировать Крым, который является частью Украины, недавно захватили корабли и моряков, посадили их в тюрьму в Москве". "Это за гранью приемлемого", - добавила дипломат.

"Мы будем искать пути, чтобы делать больше в регионе Черного моря. Будет больше надзора, будет больше кораблей в Черном море от НАТО, а также уже есть санкции против людей, ответственных за захват украинских моряков, и мы призываем освободить их", - подчеркнула Хатчинсона. 

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Теги: нато, черное море, вашингтон
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