Сенаторы обвинили судью Верховного суда США в утаивании путешествия на яхте в Россию

В письме сенаторов также говорится, что Томас не задекларировал подарки от американского магната и донора Республиканской партии Харлана Кроу

Кларенс Томас (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Сенаторы-демократы Шелдон Уайтхаус и Рон Уайден обвинили судью Верховного суда США Кларенса Томаса в том, что он не задекларировал путешествие на яхте и частном вертолете в Россию, а также подарки от американского магната и донора Республиканской партии Харлана Кроу. Об этом сообщают Newsweek и The Daily Beast.

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Сенаторы 3 июля направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарленду, призвав его назначить специального адвоката для расследования касательно Томаса.

В частности, законодатели подчеркнули, что в списке вещей, незадекларированных судьей Верховного суда, были "подарки" от самого Кроу, его аффилированной компании Crow и "других доноров", имя которых не указывается.

Уайтхаус и Уайден отмечают, что в список вошли также путешествие на яхте в Россию в 2003 году и полет на частном вертолете во дворец в Санкт-Петербурге – родном городе российского диктатора Владимира Путина.

Фото: The Daily Beast