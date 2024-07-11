Сенатори звинуватили суддю Верховного суду США в приховуванні подорожі на яхті до Росії

У листі сенаторів також йдеться, що Томас не задекларував подарунки від американського магната та донора Республіканської партії Харлана Кроу

Кларенс Томас (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Сенатори-демократи Шелдон Вайтхаус і Рон Вайден звинуватили суддю Верховного суду США Кларенса Томаса у тому, що він не задекларував подорож на яхті та приватному вертольоті до Росії, а також подарунки від американського магната та донора Республіканської партії Харлана Кроу. Про це повідомляють Newsweek та The Daily Beast.

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Сенатори 3 липня надіслали листа генеральному прокурору Мерріку Гарленду, закликавши його призначити спеціального адвоката для розслідування щодо Томаса.

Зокрема, законодавці наголосили, що у списку речей, які не задекларував суддя Верховного суду, були "подарунки" від самого Кроу, його афілійованої компанії Crow та "інших донорів", ім'я яких не зазначається.

Вайтхаус та Вайден наголошують, що до списку увійшли також подорож на яхті до Росії у 2003 році та політ на приватному гелікоптері до палацу в Санкт-Петербурзі – рідному місті російського диктатора Володимира Путіна.

Фото: The Daily Beast