"Сепаратизм на Галичине": СБУ не нашла нарушений в опросе КМИС

Владимир Паниотто (скриншот из видеозаписи)

Служба безопасности Украины проверила на наличие признаков сепаратизма опрос Киевского международного института социологии о судьбе Галичины - и не обнаружила нарушений. Об этом у себя в Facebook сообщил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Соцопрос проводился в дни сразу после президентских выборов 2019 года.

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"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.

Ранее Паниотто заявил, что опрос проводили по заказу издания Зеркало недели с целью обнаружения проявлений сепаратизма среди населения запада страны.

Галичина - историческая область на западе Украины, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей. Также в нее входит югу Подкарпатского воеводства Польши (Перемышльская земля).