Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.04.2019, 08:19

"Сепаратизм на Галичине": СБУ не нашла нарушений в опросе КМИС

"Сепаратизм на Галичине": СБУ не нашла нарушений в опросе КМИС - Фото
Владимир Паниотто (скриншот из видеозаписи)

СБУ проверяла социологический опрос КМИС о "перспективах" Галичины как "отдельного независимого государства" или "присоединения к другой стране"

Реклама
Реклама

Служба безопасности Украины проверила на наличие признаков сепаратизма опрос Киевского международного института социологии о судьбе Галичины - и не обнаружила нарушений. Об этом у себя в Facebook сообщил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Соцопрос проводился в дни сразу после президентских выборов 2019 года.

Реклама

"Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений", - написал он.

Ранее Паниотто заявил, что опрос проводили по заказу издания Зеркало недели с целью обнаружения проявлений сепаратизма среди населения запада страны.

Галичина - историческая область на западе Украины, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей. Также в нее входит югу Подкарпатского воеводства Польши (Перемышльская земля).

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, сепаратизм, кмис, Галичина, владимир паниотто
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 