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24.04.2019, 16:41

В КМИС прокомментировали опрос, в котором СБУ увидела сепаратизм

В КМИС прокомментировали опрос, в котором СБУ увидела сепаратизм - Фото
Владимир Паниотто (фото - facebook.com/volodymyr.paniotto)

Директор института говорит, что такие вопросы предусмотрены методикой исследования

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Опрос, в котором, по мнению СБУ, содержатся признаки сепаратизма, проводил Киевский международный институт социологии с целью обнаружения проявлений сепаратизма среди населения западных областей Украины. Об этом в Facebook сообщил директор КМИС Владимир Паниотто.

Он подтвердил, что опрос проводился по заказу Зеркала недели.

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Паниотто отметил, что подобное исследование для того же издания проводилось в 2014 году. О его результатах Зеркало недели опубликовало тогда статью.

"Целью опроса было, наоборот, обнаружить проявления сепаратизма, если они есть, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", - сказано в сообщении.

Паниотто утверждает, что КМИС ничего не размещал в интернете. По его словам, анкету сфотографировал и опубликовал "кто-то из респондентов".

Директор КМИС отметил, что украинские социологи регулярно проводят замеры уровня поддержки сепаратизма или автономии отдельных регионов Украины. Он привел в пример исследования группы Рейтинг за 2012 и 2014 гг, Центра Разумкова - за 2015 г.

В первой половине 2000-х годов такие соцопросы регулярно проводились во Львове, утверждает Паниотто.

"Если кто-то знает способ, как исследовать распространенность сепаратистских настроений населения без такого рода вопросов, напишите пожалуйста, мы с удовольствием перейдем на эту методику", - подытожил директор КМИС.

Как сообщалось ранее, СБУ проверяет распространенный в сети опрос, в котором речь идет о "перспективах региона", например, в качестве "отдельного независимого государства" или "присоединения к другой стране".

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Теги: сепаратизм, опрос, кмис
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