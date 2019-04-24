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24.04.2019, 12:50

Во Львове СБУ проверяет опрос КМИС на сепаратизм

Во Львове СБУ проверяет опрос КМИС на сепаратизм - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ проверяет опрос КМИС "Мысли и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019", заказанный изданием Зеркало недели

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Служба безопасности Украины проверяет распространенный в сети опрос, в котором речь идет о "перспективах региона", например, в качестве "отдельного независимого государства" или "присоединения к другой стране". Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

Предварительно СБУ сделала вывод, что опрос содержит признаки сепаратизма – преступление, предусмотренное статьей 110 Уголовного кодекса. "В частности, публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - уточняют в спецслужбе.

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Сейчас СБУ устанавливает всех причастных.

Как уточняет местное издание ZAXID.net со ссылкой на пресс-службу СБУ, речь идет об опросе Киевского международного института социологии "Мнения и взгляды жителей Галичины: апрель-май 2019". Директор КМИС Владимир Паниотто сказал журналистам, что цель опроса – наоборот, выявить признаки сепаратизма среди населения.

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Он уточнил, что опрос проводили по заказу еженедельника Зеркало недели.

16 апреля СБУ разоблачила в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора, которая была очередным элементом сети, созданной российскими спецслужбами для воздействия на украинское информационное пространство.

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Теги: сбу, опрос, кмис
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