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3-й полк спецназа ССО Украины прошел сертификацию НАТО

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 13:21
3-й полк спецназа ССО Украины прошел сертификацию НАТО - Фото
ССО (Фото - SpecialForcesOfUkraine)

В Украине еще одно спецподразделение Сил специальных операций прошло сертификацию НАТО. Оценивание успешно прошел 3-й полк специального назначения имени князя Святослава Храброго, теперь военнослужащие могут привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), передает пресс-служба полка.

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Первыми в Украине такое оценивание прошли военнослужащие 140-го центра ССО.

"Военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго преодолели тяжелый путь для присоединения в международную семью НАТО и выполнили все требования стандартов Альянса ради способности выполнять боевые задачи бок о бок с иностранными партнерами", – сообщают в полке ССО.

Военнослужащие отмечают, что вступление на боевое дежурство NATO Response Force (NRF) -большой шаг для украинской армии и преодоления старой системы.

Как сообщает АрміяInform, оценивание НАТО первого уровня NEL-1 военнослужащие прошли во время многонациональных учений Silver Saber-2021.

СПРАВКА. В NRF входят сухопутные войска, подразделения спецназначения, воздушных и морских сил. Они находятся в постоянной боеготовности и привлекаются в течение пяти дней к операциям по реагированию на кризисные ситуации по всему миру. Во время военных конфликтов Силы быстрого реагирования НАТО должны сдерживать врага до прибытия основной группировки в течение 30 дней. По правилам НАТО, кандидатов в NRF оценивают во время международных тренировок. Для украинских бойцов ССО это были Silver Saber-2021.
  • В июне 2019-го 140-й центр ССО прошел сертификацию как подразделение SOF и получил право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.
  • По словам президента Владимира Зеленского, это первое в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, получающее такой сертификат.

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Оксана Житнюк
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ВСУ нато армия спецназ ссо
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