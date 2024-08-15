Северная Корея планирует открыть границы для иностранных туристов в декабре
Северная Корея в декабре 2024 года планирует возобновить международный туризм и начать с города Самджион, расположенного на северо-востоке страны, у границы с Китаем. Туристические компании, такие как Koryo Tours и KTG Tours, подтвердили эту информацию, сообщило агентство Reuters.
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Туристические компании рассказали, что в перспективе возможно открытие доступа туристам и в другие регионы страны.
Журналисты утверждают: этот шаг свидетельствует о готовности Северной Кореи снова принимать большие группы иностранных туристов после четырех лет суровых карантинных мер.
Открытие туризма, как ожидается, позволит посетителям увидеть новый "социалистический утопический" проект в Самджионе, где построены новые апартаменты, гостиницы, лыжный курорт, а также культурные и медицинские учреждения, рассказали туристические компании.
На сайте Koryo Tours отмечено, что их местный партнер подтвердил официальное возобновление туризма в Самджионе и, предположительно, в остальной части страны в декабре 2024 года.
Сейчас туристические компании ожидают подтверждения маршрутов и дат местных партнеров в ближайшие недели, а открытие границ знаменует новый этап для туризма в Северной Корее, рассказали журналисты.
- Северная Корея уже возобновила международные авиарейсы в прошлом году, и в феврале этого года группа российских туристов посетила страну. Однако с 2020 года доступ в Северную Корею для международных туристов был ограничен.