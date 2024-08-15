Північна Корея планує відкрити кордони для іноземних туристів у грудні
Північна Корея у грудні 2024 року планує відновити міжнародний туризм та почати з міста Самджіон, яке розташованого на північному сході країни, біля кордону з Китаєм. Туристичні компанії, такі як Koryo Tours і KTG Tours, підтвердили цю інформацію, повідомило агентство Reuters.
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Туристичні компанії розповіли, що в перспективі можливе відкриття доступу для туристів і в інші регіони країни.
Журналісти стверджують: цей крок свідчить про готовність Північної Кореї знову приймати великі групи іноземних туристів після чотирьох років суворих карантинних заходів.
Відкриття туризму, як очікується, дозволить відвідувачам побачити новий "соціалістичний утопічний" проєкт в Самджіоні, де побудовано нові апартаменти, готелі, лижний курорт, а також культурні та медичні заклади, розповіли туристичні компанії.
На сайті Koryo Tours зазначено, що їхній місцевий партнер підтвердив офіційне відновлення туризму в Самджіоні та, ймовірно, в решті країни в грудні 2024 року.
Зараз туристичні компанії очікують підтвердження маршрутів і дат від місцевих партнерів у найближчі тижні, а відкриття кордонів знаменує новий етап для туризму в Північній Кореї, розповіли журналісти.
- Північна Корея вже відновила міжнародні авіарейси торік, і в лютому цього року група російських туристів відвідала країну. Проте з 2020 року доступ до Північної Кореї для міжнародних туристів був обмежений.