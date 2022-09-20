Северное контрнаступление Украины вызывает панику у россиян – ISW
Продолжающееся контрнаступление Вооруженных Сил Украины на севере страны вызывает панику у России. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 19 сентября.
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Как отмечают аналитики, активное обсуждение российскими ставленниками на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей необходимости немедленной аннексии предполагает, что продолжающееся северное контрнаступление Украины вызывает панику марионеточных сил и ряда чиновников Кремля.
В ISW подчеркивают, что желание срочного референдума по "крымскому сценарию" – непоследовательный подход, поскольку российские войска не полностью оккупировали Донецкую и Луганскую области.
По мнению экспертов, частичная аннексия на данном этапе поставит Кремль в странное и унизительное положение – Москве придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали "российскую" территорию, при том, что она не может обеспечить выполнение этого требования.
В ISW предположили, что российское руководство рассчитывает мобилизовать больше людей в свои подразделения за счет частично аннексированных территорий, а также внутри России, поскольку у командования РФ заканчиваются силы, которые бы противостояли продвижению украинских войск по Луганской области.
Эксперты отметили, что в этом последнем обсуждении аннексии не упоминаются другие части оккупированного Россией юга Украины, в которых ранее Кремль планировал провести фиктивные референдумы об аннексии.
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