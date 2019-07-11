Североатлантический совет НАТО посетит Украину, названа дата

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Североатлантический совет, который является высшим политическим органом НАТО, соберется в Украине 30-31 октября. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на чиновника НАТО.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит продемонстрирует сильную приверженность Альянса Украины. Все государства-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право решать свое будущее", - сказал источник.

Подробности визита в Альянсе планируют сообщить позже.

В Североатлантический совет (North Atlantic Council) входят представители всех 29 государств-членов НАТО. Председательствует на его заседаниях генеральный секретарь Альянса.

Изначально планировалось, что визит Североатлантического совета состоится в июле. Однако 9 июля вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что его перенесли из-за проведения в Украине выборов в Верховную Раду 21 июля.