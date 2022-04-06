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Северодонецк под обстрелом, пожарные тушат десять многоэтажек – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 15:05
Северодонецк под обстрелом, пожарные тушат десять многоэтажек – фото - Фото
Северодонецк после обстрела оккупантами 6 апреля 2022 года (Фото - Луганская ОГА)

После очередного обстрела оккупантами в Северодонецке одновременно горят 10 многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОДА Сергей Гайдай.  

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Российская артиллерия 6 апреля ударила по жилым кварталам со старой застройкой. Число жертв и пострадавших устанавливается.

"Снова циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачены сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта", – пишет Гайдай.

Он также сообщает, что россияне обстреляли цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

Северодонецк после обстрела оккупантами 6 апреля 2022 года (Фото – Луганская ОГА)

Северодонецк после обстрела оккупантами 6 апреля 2022 года (Фото – Луганская ОГА)

Северодонецк после обстрела оккупантами 6 апреля 2022 года (Фото – Луганская ОГА)
Сергей Бережной
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