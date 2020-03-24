Сейчас чрезвычайное положение нам ни к чему - Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на данном этапе борьбы с распространением коронавируса нет необходимости в чрезвычайном положении. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

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По словам Авакова, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.

19 марта советник Авакова Иван Варченко написал в своем Facebook длинный пост о необходимости введения в Украине чрезвычайного положения.

“Как Украина преодолеет коронавирус? Исходя из мирового опыта, прогнозирую: в ближайшие дни в Украине должны быть приняты меры чрезвычайного положения. По всей территории страны”, – написал Варченко. Позже этот пост исчез с его страницы. Скриншот сохранило издание Буквы.

21 марта Аваков в своем Facebook написал похожий пост с почти идентичными тезисами, но о режиме ЧП не упоминал. "В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!" - писал министр. Он требовал введения "тотального полного карантина".

23 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в программе Свобода слова заявил ,что на данный момент нет потребности для введения в Украине чрезвычайного положения.