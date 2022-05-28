Сейчас у Минобороны нет информации о новом наступлении на Киев – Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас у министерства нет информации, "которая бы свидетельствовала о возможном вот прямо сегодня наступлении" на Киев. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

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"Действительно паника была посеяна очень серьезная среди киевлян. Весь вечер вчера мне звонили по телефону ну очень много людей, и в том числе звонили представители государства и журналисты", – сказала Маляр.

Она рассказала, что всю ночь была на связи по этому вопросу, в том числе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и главой Главного управления разведки Кириллом Будановым.

"По состоянию на сегодняшний день такой информации у нас нет, которая бы свидетельствовала о возможном вот сегодня наступлении", – сказала заместитель министра.

"Но мы должны понимать, что угроза и Киеву, и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война. Это во-первых. Во-вторых, самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной — это, конечно, захватить Киев. Поэтому мы должны понимать, что эти риски есть постоянно. Но то, что нагнетается и создаются такие панические волны, с большой вероятностью может быть выгодно врагу, и они в тестовом режиме могут запускать такую информацию", – сказала Маляр.

По ее словам, специалисты искали источники этой информации и выяснили, что она распространялась из российских источников, "и в том числе приложили усилия наши небезразличные граждане".

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Вадим Ребрина

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