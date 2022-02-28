Сейм Латвии разрешил своим гражданам воевать за Украину против российского агрессора

Сейм Латвии разрешил гражданам страны воевать за Украину против российского агрессора. Соответствующее решение было принято Сеймом единогласно в двух чтениях сегодня, 28 февраля, передает Delfi.

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Латвийский парламент принял поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают разрешение гражданам Латвии служить в Украине.

"Наши граждане, которые хотят поддержать Украину и добровольно служить там, чтобы защитить независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это", — сказал председатель Комиссии по обороне, ответственной за продвижение законопроекта, Юрис Ранцанс.

Изменения в закон поддержали 87 депутатов.

Поправки предусматривают, что граждане, которые начнут службу в Украине, должны будут зарегистрироваться в Управлении учета резерва Национальных вооруженных сил.

До сих пор закон запрещал гражданину Латвии служить в вооруженных силах, внутренних войсках, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных учреждениях, созданных иностранным или другим субъектом международного права или на его территории.

Сегодня Зеленский принял решение об освобождении из-под стражи украинцев с реальным боевым опытом, чтобы они могли защищать страну.

Оксана Житнюк

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