Сейм Латвии разрешил своим гражданам воевать за Украину против российского агрессора
Сейм Латвии разрешил гражданам страны воевать за Украину против российского агрессора. Соответствующее решение было принято Сеймом единогласно в двух чтениях сегодня, 28 февраля, передает Delfi.
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Латвийский парламент принял поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают разрешение гражданам Латвии служить в Украине.
"Наши граждане, которые хотят поддержать Украину и добровольно служить там, чтобы защитить независимость Украины и нашу общую безопасность, должны иметь возможность сделать это", — сказал председатель Комиссии по обороне, ответственной за продвижение законопроекта, Юрис Ранцанс.
Изменения в закон поддержали 87 депутатов.
Поправки предусматривают, что граждане, которые начнут службу в Украине, должны будут зарегистрироваться в Управлении учета резерва Национальных вооруженных сил.
До сих пор закон запрещал гражданину Латвии служить в вооруженных силах, внутренних войсках, военной организации, службе разведки или безопасности, полиции или судебных учреждениях, созданных иностранным или другим субъектом международного права или на его территории.
- Сегодня Зеленский принял решение об освобождении из-под стражи украинцев с реальным боевым опытом, чтобы они могли защищать страну.
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