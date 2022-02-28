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"Ключевое сейчас – оборона". Украинцев с реальным боевым опытом освободят из-под стражи

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 11:25
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)

Президент Владимир Зеленский принял решение об освобождении из-под стражи  украинцев с реальным боевым опытом, чтобы они могли защищать Украину. Об этом он сказал в сегодняшнем обращении к гражданам.

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Президент отметил, что сейчас каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантами, должен это делать.

"Поэтому было утверждено решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона", – сказал Зеленский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что данное решение – это не массовая акция, а взвешенный и точечный шаг.

"Простым человеческим языком говоря, населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже", – сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что у каждого из освобожденных есть значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-2015 годах, и все они ярые противники "русского мира", а один из них – автор известной песни украинских болельщиков о Путине.

"По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что защищать Родину – это не только обязанность, но и право.

"И когда стоит вопрос о сохранении государственности и дальнейшей судьбе страны, мы считаем, что оступившиеся, но желающие помочь защитить родную землю, заслужили этот шанс. К тому же мы убеждены, что основная задача пенитенциарной системы – не наказание, а исправление", – сказала генпрокурор.

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Оксана Житнюк
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