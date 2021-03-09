Съезд судей избрал трех новых членов Высшего совета правосудия

На XVIII очередном съезде судей избрали трех новых членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Наибольшее количество голосов делегатов съезда получили судья Хмельницкого апелляционного суда Сергей Болотин, судья Киевского апелляционного суда Виталий Салихов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерий Суховой.

В бюллетени для повторного тайного голосования включены судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк и судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий. За них будут голосовать 10 марта.

Съезд рассматривает вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия, о назначении судьи Конституционного суда, об избрании Совета судей, также должны заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Ранее место проведения мероприятия перенесли из Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов в "Президент отель" из-за протестов сторонников осужденного к семи годам заключения гражданского активиста Сергея Стерненко.

5 марта послы стран G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, пока не будут установлены новые правила отбора.

Вадим Ребрина

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