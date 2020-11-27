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Съездил в Донецк вернуть автомобиль. Суд в РФ приговорил украинца к 10 годам заключения

27.11.2020, 21:29
Съездил в Донецк вернуть автомобиль. Суд в РФ приговорил украинца к 10 годам заключения - Фото
Фото - facebook.com:ekaterina.marchenko.566

Суд в России приговорил украинского политзаключенного Александра Марченко к 10 годам лишения свободы. Украинца схватили в оккупированном Донецке, когда он поехал туда за своим автомобилем. Об этом в Facebook сообщила жена политзаключенного Екатерина Марченко.

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Российские силовики обвинили Марченко в перемещении через границу продукции военного назначения и шпионаже.

Его жена написала, что до последнего надеялась на оправдательный приговор.

Она обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому.

Консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский написал в комментарии, что на следующей неделе будет видеться с Александром Марченко в СИЗО. "Поддержим его всем, чем можем", – написал дипломат.

Александра, по словам его жены, схватили боевики в декабре 2018 года в оккупированном Донецке, где они жили до войны. В 2014 г Марченко выехали из города, но там остался автомобиль, который у них отобрали. В 2018 г товарищ Марченко из Донецка сообщил о возможности вернуть машину. Для этого, по его словам, нужно лично написать заявление в оккупационную администрацию. 17 декабря Марченко приехал в Донецк, 18 декабря пошел писать заявление.

После этого Марченко перестал выходить на связь. Два месяца он провел в подвалах боевиков под пытками. В феврале 2019 г его перевезли через границу и передали сотрудникам ФСБ РФ.

Родственники Марченко и правозащитники, в том числе российские, говорят о фабрикации дела и отсутствии доказательств против украинца. "Даже утверждение о том, что осуществлялся денежный перевод, сформулировано так, что перевод сделан из неустановленного украинского банка в неустановленный российский банк", – рассказала мать политзаключенного.

В октябре 2019 г мать Марченко обращалась к Зеленскому с просьбой о включении ее сына в списки на обмен. 

По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией может пройти до 24 декабря 2020 года.

Вадим Ребрина
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Россия Донбасс политзаключенный александр марченко

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