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Шеремет хотел создать фонд по правам человека, но погиб - Князев

Шеремет хотел создать фонд по правам человека, но погиб - Князев - Фото
Павел Шеремет Фото: скриншот видео
23.07.2019, 15:49

Журналист погиб за день до подписания документов о создании фонда содействия правам человека

Журналист Павел Шеремет собирался зарегистрировать в Украине фонд содействия правам человека, но погиб за день до подпсиания документов. Об этом сегодня в своем докладе президенту заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, в правоохранительные органы 15-ти стран были направлены ходатайства о предоставлении международной правовой помощи. Девять стран - Бельгия, Швеция, Беларусь, Нидерланды, Молдова, Латвия, Литва, Киргизия и Турция - уже отреагировали.

Князев отметил, что из Литвы были получены материалы о том, что в ноябре 2015 года в Вильнюсе был зарегистрирован благотворительный фонд "Солидарные медиа", директором которого был Павел Шеремет.

"Допрошены жители Вильнюса, которые засвидетельствовали, что Шеремет намеревался зарегистрировать фонд содействия правам человека в Украине и СМИ. Финансовые документы он собирался подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб", - рассказал глава Нацполиции.

Ранее сегодня Владимир Зеленский по итогам доклада главы Нацполиции тет-а-тет призвал не давить на сотрудников угрозыска. Предоставленные Князевым материалы убедили его, что результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет. 

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Павел Шеремет сергей князев
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