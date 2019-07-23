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Зеленский - о деле Шеремета: Не давите на полицию

Зеленский - о деле Шеремета: Не давите на полицию - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.07.2019, 15:15

Предоставленные начальником Нацполиции материалы убедили президента, что результат в расследовании убийства журналиста будет

Президент Владимир Зеленский по итогам доклада главы Нацполиции Сергея Князева тет-а-тет призвал не давить на сотрудников угрозыска. Предоставленные Князевым материалы убедили его, что результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

"То, что я сейчас увидел - я хотел бы, чтобы мы не очень давили на сотрудников уголовного розыска. Там действительно очень много работы. Я уверен, что они очень многие факты показать вам просто не могли. Я с таким же настроением пришел, но сейчас понимаю, почему не могли (рассказать журналистам, - ред.), потому что в этом деле нам с вами нужен результат, и это самое главное", - сказал он.

Вернувшись к прессе, Зеленский сообщил, что увидел много материалов. "Из того, что я увидел - не могу сказать, в какой срок - но, думаю, у нас будет результат. И полиция действительно найдет, и им поможет и прокуратура, и Служба безопасности завершить это дело, и люди, которые совершили преступление, будут найдены", - сказал он, повторив, что это пока все, что он может сказать.

20 июля Зеленский заявил, что ожидает доклада от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции, председателя СБУ по делу об убийстве Шеремета.

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Владимир Зеленский Павел Шеремет сергей князев
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