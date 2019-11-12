Крымских татар в РФ приговорили к колонии строгого режима

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил крымских татар, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к различным срокам колонии строго режима. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима по ч.1 ст. 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК.

Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука приговорили к 12 годам колонии строгого режима по ч.2 ст. 205.5 (Участие в деятельности террористической организации).

Арсена Джеппарова и Рефата Алимова осудили по аналогичной статье и приговорили к 7 и 8 годам колонии соответственно.

Защита крымских татар связывает вынесения такого приговора с осуждением ими аннексии Крыма и желанием проживать на родной земле.

Денисова заявила, что права крымских татар были нарушены с момента их незаконного задержания силовиками РФ.

В декабре 2018 г суд РФ приговорил трех крымских татар к различным срокам колонии строгого режима по делу Хизб ут-Тахрир.