"Это репрессии против крымских татар": МИД о деле Хизб ут-Тахрир

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Министерство иностранных дел Украины выступило с резкой критикой решения российского суда, которым граждан Украины крымскотатарского происхождения приговорили к заключению за "террористическую деятельность". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это решение в который раз подтвердило, что антитеррористическое законодательство РФ часто применяется российскими оккупационными властями для прикрытия политических репрессий против крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

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Также в МИД добавили, что Украина не будет "молча наблюдать", а использует все политико-дипломатические инструменты для освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все обвинения в терроризме по делу Хизб ут-Тахрир "откровенно сфабрикованы".

Сегодня суд РФ по делу Хизб ут-Тахрир приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Защитники арестованных и осужденных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.