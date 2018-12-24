Суд в РФ вынес "приговор" фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

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В России Северо-Кавказский окружной военный суд вынес "приговор" фигурантам дела Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщает Крымская солидарность.

Энвера Мамутова осудили на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - на девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение суда.

Журналист Антон Наумлюк пояснил, что ограничение свободы наступает после основного срока. Это ограничения, не связанные с нахождением под стражей - нельзя менять место жительства, покидать его в определенные часы, не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них.

Пятерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир ранее перевезли из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону.

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Ячейка Хизб ут-Тахрир безосновательно признана в России террористической организацией.