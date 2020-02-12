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"Шило на мыло". Реакция фракций Рады на замену Богдана Ермаком

"Шило на мыло". Реакция фракций Рады на замену Богдана Ермаком - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
12.02.2020, 15:05

В Евросолидарности и Батькивщине намекают на возможный пророссийский курс, в Слуге народа и ОПЗЖ кардинальных изменений не ждут

Лидеры и члены фракций Верховной Рады отреагировали на отставку Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначение на его место Андрея Ермака.

Лидера Европейской солидарности и пятого президента Петра Порошенко кадровые перестановки в ОП "не радуют".

"С одной стороны, шило на мыло, с другой - плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции", - написал он в материале для Украинской правды.

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Ермак занимался в основном внешнеполитическими вопросами и "могут быть изменения в эту сторону". Однако принципиальных новшеств, по словам Арахамии, ждать не стоит.

"У нас есть программа партии, программа правительства - это и есть основа, на которую нужно ориентироваться, а люди могут меняться", - объяснил он в комментарии телеканалу НАШ.

Нардеп ОПЗЖ Николай Скорик в комментарии Интерфакс-Украина назвал перестановку "косметическими изменениями внутри команды президента" Владимира Зеленского. Курс от них, считает политик, не изменится.

А вот по мнению лидера партии Голос Святослава Вакарчука, назначение Ермака может означать, что в Офисе президента приоритетом сделают вопрос Донбасса.

"Андрей Ермак не просто политик и не просто юрист, он - переговорщик команды президента с Москвой", - объясняет свои выводы политик в Facebook.

Сергей Соболев, замглавы фракции Батькивщина, сказал Интерфакс-Украина, что поскольку Ермак в Офисе президента "отвечал за российское направление", то это может быть генеральным курсом страны.

  • 11 февраля Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак.

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