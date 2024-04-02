Шквальный ветер в Украине обесточил 276 населенных пунктов

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Из-за шквального ветра в Украине остались без света 276 населенных пунктов, сообщило Министерство энергетики.

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Из-за непогоды по состоянию на 18:00 было обесточено 276 населенных пунктов, сообщило ведомство в 20:48.

Больше обесточений произошло на Киевщине – без света около 34 200 потребителей в 120 населенных пунктах, а на Хмельнитчине без напряжения оставался 61 населенный пункт, в общей сложности – более 9400 абонентов, пишет Минэнерго.

Отмечается, что в Закарпатье из-за непогоды без электричества остались 42 населенных пункта – это почти 10 000 потребителей, на Житомирщине обесточены 32 населенных пункта, а на Днепропетровщине – 21.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы восстановить свет, заключает ведомство.

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