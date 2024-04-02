Шквальний вітер в Україні знеструмив 276 населених пунктів

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Через шквальний вітер в Україні залишилися без світла 276 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

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Через негоду станом на 18:00 було знеструмлено 276 населених пунктів, повідомило відомство о 20:48.

Найбільше знеструмлень сталося на Київщині – без світла близько 34 200 споживачів у 120 населених пунктах, а на Хмельниччині без напруги залишався 61 населений пункт, загалом – понад 9400 абонентів, пише Міненерго.

Зазначається, що на Закарпатті через негоду без електрики залишилися 42 населені пункти – це майже 10 000 споживачів, на Житомирщині знеструмлено 32 населених пункти, а на Дніпропетровщині – 21.

Наразі енергетики працюють над тим, аби відновити світло, підсумовує відомство.

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